Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали для зажжения Мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Церемония зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата прошла в Александровском саду в Москве.

«Это очень волнительный момент, который вызывает чувство гордости в душе. Эта частица огня зажжет огонь трудового подвига в тылу, который был также очень важен для достижения победы. За три месяца в Чувашии было построено 380 км рубежей. Это 1600 огневых точек, примерно столько же землянок и блиндажей, противотанковые рвы. Этот подвиг является для нас удивительным воодушевляющим фактором, а сам Мемориал - квинтэссенцией проведенной нами работы», — подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что открытие подобных памятников сегодня имеет важное значение, еще и потому что они опровергают ту пропаганду, которую западные СМИ пытаются навязать населению. «Молодые люди посмотрев, что происходило во время Великой Отечественной войны, поймут, почему дети, женщины и старики были мобилизованы, в дождь и непогоду с лопатами и кирками без современных средств механизации вручную копали и строили оборонительные, сооружения, поймут зачем и какой ценой это было сделано. Сейчас, когда памятник готов, память действительно сохранится», — подчеркнул он.

Олег Николаев также рассказал, что рядом с мемориалом планируется построить интерактивный музей, который будет передавать историю времен Великой отечественной войны через современные инструменты и подходы.

Частицу Вечного огня доставят автопробегом через города трудовой доблести к открытию мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе Чувашской Республики 1 июля. Именно в этот день в 1941 году впервые прозвучал Лозунг «Все для фронта, все для Победы!», который объединил все население страны, в особенности тех регионов, где в годы войны строились оборонительные рубежи.

Для торжественной церемонии и транспортировки частицы Вечного огня специалистами из АО «МОСГАЗ» разработано и изготовлено уникальное оборудование, обеспечивающее его сохранность: переносное газогорелочное устройство для перевозки пламени, факелы для переноса пламени на мемориал, стабильно функционирующие при любой погоде, а также устройства, которые способны обеспечить сохранность частиц Вечного огня на борту воздушного судна.

В каждом из городов маршрута (Нижний Новгород и Дзержинск) колонну встретят праздничной программой с участием патриотических клубов и ветеранов. Прибытие в Чувашию автоколонны ожидается 30 июня.

В мероприятии также приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Олег Машковцев, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев, председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов, депутаты Госдумы России Ринат Аюпов, Олег Иванинский, Татьяна Лобач, Артём Прокофьев, Алла Салаева, Елена Цунаева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, Герой Российской Федерации, председатель Центрального штаба «Волонтеры победы», депутат Госдумы России Ольга Занко, председатель Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармия» Виктор Кауров, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, юнармейцы, волонтеры Победы, представители товарищества офицеров – выходцев из Чувашии «Сыны Отечества», курсанты Кремлевского полка из Чувашии, члены семей тыловиков.

Справочно:

Решение о строительстве в Чувашии первого, посвящённого трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» приято в целях увековечивания трудового подвига женщин и детей, которые создавали в тылу линию обороны и в связи с 80-летием начала строительства оборонительных рубежей. Инициатива по его созданию поддержана Российским военно-историческим обществом.

Зимой 1941—1942 годов, когда фашистские войска стояли под Москвой и неясен был исход битвы за столицу, на территории Чувашской Республики была с нуля построена новая оборонительная линия: Сурский рубеж и Казанский обвод. Они вошли в Волжский оборонительный рубеж и стали частью общей линии обороны на случай потери Москвы. Строительство продолжалось с 28 октября 1941 года по 25 января 1942 года. За несколько зимних месяцев было вырыто сотни километров противотанковых рвов, сооружено сотни эскарпов и контрэскарпов, построено тысячи огневых точек и землянок, командных и командно-наблюдательных пунктов. За три месяца строительства оборонительного фронта протяжённостью 380 км было переработано примерно столько же земли, сколько в среднем за год на строительстве Чебоксарской ГЭС в 80-е годы. Из Чувашии на фронт были призваны 150 тысяч крестьян, а на строительство линий обороны были мобилизованы больше 170 тысяч человек. Если на фронт ушли трудоспособные мужчины в расцвете физических и интеллектуальных сил, то окопы и оборонительные сооружения строили в основном женщины и парни допризывного возраста.

Чувашская Республика приняла решение не оставить «белых страниц» в истории Великой Отечественной войны, и сделать подвиг фронтовиков и тружеников тыла общенациональным достоянием. 2021 год в Чувашии был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

За 2020—2021 годы проделана работа по увековечению подвига тружеников тыла. Создан информационный портал сурскийрубеж.рф, где размещена вся информация о проводимых мероприятиях. Учреждена памятная дата: 28 октября – День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашской Республике. Одним из ключевых элементов сохранения памяти стала юбилейная медаль. В дань уважения первые 100 медалей вручили 100 живым участникам строительства рубежей. В 2021 году в рамках празднования Дня Победы 9 мая в республике впервые прошло шествие бессмертного полка «Героев трудовой доблести. Участие приняли потомки солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Новая история заняла особое место в мире искусства. Созданы документальные и художественные фильмы, литературно-художественные, музыкальные произведения.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.







