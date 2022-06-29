Жителей Чувашии приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде, посвящённой предпринимателям-землякам

Онлайн-олимпиада состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени. Ссылка на трансляцию https://youtu.be/n2gKBaZlXpY. Отвечать на вопросы необходимо будет в чате трансляции. Знатоков ждут денежные призы.



Участников ждут вопросы о любом из 150 российских предпринимателей, которым посвятили конкурсные работы участники конкурса «Узнай Россию. Предприниматели-земляки», проводимого при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. Организаторы олимпиады рекомендуют ознакомиться с конкурсными работами в группе оператора проекта в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/glorygallery) со специальным хештегом #предпринимателиземляки.

Банк историй о лучших предпринимателях прошлого и настоящего постоянно пополняется: конкурсные работы авторов исследований и публикаций об опыте предпринимателей-земляков можно направлять до 1 октября. К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на странице проекта https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki. Там же опубликованы записи вебинаров, статьи об основных научных и управленческих подходах для решения проблем в бизнесе.



Для получения сертификатов об участии в онлайн-олимпиаде требуется предварительная регистрация по ссылке https://forms.yandex.ru/u/628dfe61700793b53dafb5f7/