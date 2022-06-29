Глава администрации Шумерли провел рабочее совещание с представителем ООО «Термострой» по вопросам устранения недостатков благоустройства дворовых территорий

Это дворы по ул. Горького д. 35 — Урицкого д.8; М.Жукова д.3, — К. Маркса д.9; Коммунальная 6 — Строителей 4; Ленина 13 — 15; Урицкого 3, 3/1, 5; Интернациональная 4/1, 4/2.

Илья Горностаев довел информацию по текущему состоянию дел и срокам окончания выполнения работ, которые предварительно определены на 5 июля.

«Следующее совещание будет проведено в выездном порядке с посещением всех объектов 4 июля в части контроля выполнения взятых подрядчиком обязательств», — прокомментировал итоги встречи Валерий Шигашев.

Источник: gshum.cap.ru