Третий кадровый центр Чувашии открылся в Шумерле

С результатами модернизации центра занятости ознакомились министр труда и социальной защиты ЧР Алёна Елизарова, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, заместитель главы администрации Шумерлинского муниципального округа Андрей Мостайкин.

Модернизация подразумевает собой не только изменение внешнего облика помещения, что немаловажно, но и форм и методов работы.

В кадровом центре с желающими трудоустроиться и работодателями теперь будут работать карьерные и кадровые консультанты. Специалисты центра занятости уже прошли повышение квалификации.

Единая цифровая платформа «Работа России» обеспечит посетителям оперативность и доступность получения услуг по трудоустройству.

Как отметила министр, главное в модернизации – создание новых сервисов и клиентоориентированность.

Справочно:

Модернизация центров занятости в Чувашии осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

В 2019 году в рамках национального проекта «Повышение производительности труда» в городе Канаше открыт первый кадровый центр «Работа России».

В 2021 году уже в рамках национального проекта «Демография» открыт обновленный кадровый центр в Алатыре.

Марина Ветликова.







