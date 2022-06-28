Третий кадровый центр Чувашии открылся в Шумерле

С результатами модернизации центра занятости ознакомились министр труда и социальной защиты ЧР Алёна Елизарова, глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, заместитель главы администрации Шумерлинского муниципального округа Андрей Мостайкин.
Модернизация подразумевает собой не только изменение внешнего облика помещения, что немаловажно, но и форм и методов работы.
В кадровом центре с желающими трудоустроиться и работодателями теперь будут работать карьерные и кадровые консультанты. Специалисты центра занятости уже прошли повышение квалификации.
Единая цифровая платформа «Работа России» обеспечит посетителям оперативность и доступность получения услуг по трудоустройству.
Как отметила министр, главное в модернизации – создание новых сервисов и клиентоориентированность.
Справочно:
Модернизация центров занятости в Чувашии осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».
В 2019 году в рамках национального проекта «Повышение производительности труда» в городе Канаше открыт первый кадровый центр «Работа России».
В 2021 году уже в рамках национального проекта «Демография» открыт обновленный кадровый центр в Алатыре.
Марина Ветликова.