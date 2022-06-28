С 28 июня по 3 июля в Чувашии ожидается «ОРАНЖЕВЫЙ» уровень опасности

В соответствии с информацией Чувашского Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 28 июня по 3 июля 2022 года местами по Чувашской Республике ожидается «ОРАНЖЕВЫЙ» уровень опасности (чрезвычайная пожароопасность – 5 класс).
ГКЧС Чувашии обращается к жителям Чувашии: соблюдайте все необходимые требования пожарной безопасности!
-будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;
-соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;
-не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;
-не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;
-не бросайте непотушенные спички, сигареты;
-не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;
-уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;
Если вы почувствовали запах дыма:
— определите, что и где горит;
-при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей;
-не давайте огню перекинуться на деревья;
-если вы не справляетесь, звоните по телефону «112» или «101» с мобильного телефона, а сами отходите в безопасное место;
-выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 01, 112, либо с мобильного любого оператора 101.
Источник: cap.ru