С 28 июня по 3 июля в Чувашии ожидается «ОРАНЖЕВЫЙ» уровень опасности

В соответствии с информацией Чувашского Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 28 июня по 3 июля 2022 года местами по Чувашской Республике ожидается «ОРАНЖЕВЫЙ» уровень опасности (чрезвычайная пожароопасность – 5 класс).

ГКЧС Чувашии обращается к жителям Чувашии: соблюдайте все необходимые требования пожарной безопасности!

-будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;

-соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;

-не сжигайте мусор на своих садовых и дачных участках, вблизи леса и лесных насаждений;

-не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;

-не бросайте непотушенные спички, сигареты;

-не выбрасывайте горящие сигареты из окон автомобиля;

-уезжая с мест отдыха, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;

Если вы почувствовали запах дыма:

— определите, что и где горит;

-при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей;

-не давайте огню перекинуться на деревья;

-если вы не справляетесь, звоните по телефону «112» или «101» с мобильного телефона, а сами отходите в безопасное место;

-выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ 01, 112, либо с мобильного любого оператора 101.

Источник: cap.ru