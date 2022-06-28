С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги

На территории Чувашской Республики изменение тарифов на коммунальные услуги в 2022 году произойдет с 1 июля и в целом изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по 265 муниципальным образованиям не превысит 3,4%, а по 11 муниципальным образованиям в связи с ростом тарифов на отдельные виды коммунальных услуг – не более 5,4%.

На услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения изменение тарифов для каждого поставщика ресурсов будет своим, поскольку зависит от технологического процесса, наличия и износа оборудования, режима налогообложения, объемов полезного отпуска ресурса и т.д.

Среднее изменение тарифов на услуги теплоснабжения для населения Чувашской Республики составит не более 3,4%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения не более 3,9%. Изменение тарифа на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО предусмотрено на 3,4%.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2022 год установлены в рамках предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов, установленных ФАС России. Для сельского населения и населения, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, тарифы установлены с максимально возможным понижающим коэффициентом 0,7.

С тарифами на коммунальные услуги (ресурсы) можно ознакомиться на сайте Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.

Напоминаем, что в целях социальной поддержки населения, если доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, предусмотрена возможность получения субсидии на их оплату. На 2022 год в республиканском бюджете Чувашской Республики на указанные цели предусмотрено выделение 292,7 млн рублей.

Для определения права гражданина на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Источник: cap.ru.