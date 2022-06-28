Светлана Ильина: «золотой стандарт» обеспечит равные условия для получения качественного образования

В России появится «золотой стандарт» — единые образовательные программы для всех школ страны. Председатель Комитета Государственной Думы России по просвещению Ольга Казакова представила поправки, которые предполагается внести в закон «Об образовании». Эти поправки поддержали в Министерстве просвещения страны. Глава Комитета отметила, что создание единого образовательного пространства — важнейшая государственная задача.

«Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций», — подчеркнула она.

Директор МБОУ «Чурачикская ООШ» Чебоксарского района Светлана Ильина считает, что внедрение стандарта только на руку всему педагогическому сообществу.

«Наши учителя, получат единые учебно-методические рекомендации, материалы, учебники. Они смогут сместить фокус внимания с заполнения бесконечной документации и больше времени уделять непосредственно процессу обучения. Я уверена, «золотой стандарт» обеспечит равные условия для получения качественного образования для школьников по всей стране. А родители больше не будут переживать за то, какая программа будет у их ребенка», – отметила Светлана Ильина.

Отметим, что, по мнению Минпросвещения, «золотой стандарт» поможет укрепить в России единое образовательное пространство, освободит педагогов от лишней бюрократической нагрузки, систематизирует и сделает понятным и прозрачным для любого родителя содержание школьной программы, усилит роль воспитательного направления в школе.

При этом образовательные учреждения, использующие инновационные методики обучения, сохранят возможность дополнять и развивать программы.

Также государство полностью возьмет под контроль и разработку единых учебников в рамках единой государственной образовательной программы. Линеек учебников станет меньше, повысится качество их наполнения.