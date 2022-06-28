Огонь для мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии доставят с Могилы Неизвестного Солдата

29 июня Глава Чувашской Республики Олег Николаев примет участие в торжественной церемонии зажжения огня от пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.



Огонь в Чувашию доставят участники автопробега, который до этого проедет по маршруту через города трудовой доблести. В составе колонны будут чувашские байкеры, участники на восстановленной технике военных лет.



Передача огня станет частью масштабной историко-культурной программы на открытии первого в России мемориала «Строителям безмолвных рубежей», расположенного в Козловском районе республики, на повороте с федеральной трассы М-7 на село Байгулово. Церемония пройдет 1 июля.