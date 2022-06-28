В Шумерле отпраздновали День молодежи

Сегодня около Дворца культуры «Восход» состоялась праздничная программа, посвященная Дню молодежи. Организаторами мероприятия стали молодежный парламент города Шумерли и отдел образования.

Поздравить молодёжь с праздником пришли глава администрации Шумерли Валерий Шигашев, зам. начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики Александра Лобочкова, директор школы № 1 Татьяна Полякова, депутат городского Собрания Мария Дроздова, представители женсовета г. Шумерли и Совета ветеранов Татьяна Андреева и Людмила Лермонтова и другие. В адрес молодёжи прозвучало много добрых слов. Было отмечено, что ими гордятся, в них верят, и именно в их руках находится будущее города, республики, страны. Самым активным – как отрядам, командам и творческим коллективам, так и отдельным представителям молодежи — были вручены различные награды.

Программа празднования была весьма насыщенная. Кроме фестиваля талантов, порадовавших своим творчеством, состоялся танцевальный батл, в котором разыграли билеты на аттракционы.

Т. Александрова.







