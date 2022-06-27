Шумерлинские школьники улучшили результаты на республиканском фестивале ВФСК «ГТО»

25 июня спортивная база цивильского АО ДО «ДЮСШ «Асамат» стала центром проведения регионального этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций Чувашской Республики. В Фестивале приняли участие команды учащихся со всей республики.

По регламенту Фестиваля в команду входило 4 участника: 1 мальчик и 1 девочка 11-12 лет и 1 юноша и 1 девушка 13-15 лет.

Участники Фестиваля состязались в таких видах, как: бег 60 м, бег на длинную дистанцию, метание мяча, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, плавание, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места.

Команда города Шумерля так же приняла активное участие в данном спортивном мероприятии. Город представляли четыре учащихся Ксения Кириллина (МБОУ «СОШ №2), Александр Соколов (МБОУ «Гимназия №8), Сергей Удиванов (МБОУ «СОШ №2), Арина Комарова (МБОУ «СОШ №2) и руководитель команды Татьяна Яковлева (учитель физической культуры МБОУ «СОШ №2»).

Шумерлинские ребята приняли участие в сдаче тестовых испытаний во всех видах программы, улучшили свои прежние результаты.

Отдел ФК, спорта и туризма администрации г. Шумерли.