Кристина Майнина: более 730 жителей Чувашии заявились на участие в федеральном проекте «Цифровые профессии»

Жителям Чувашской Республики доступны более 100 ИТ-курсов в рамках образовательного проекта «Цифровые профессии». Пройти обучение можно со скидкой от 50% до 100% в зависимости от льготной категории. На сегодняшний день, по данным Минцифры России, заявку на участие в проекте «Цифровые профессии» с начала года уже направил 731 житель Чувашии.

Проект предоставляет доступ к широкому спектру онлайн-курсов. Например, по направлениям «Программирование», «Аналитика», «Дизайн». Также представлены курсы по искусственному интеллекту, системному администрированию, кибербезопасности и по моделированию и управлению промышленными манипуляторами и других.

Каталог регулярно пополняется новыми курсами и образовательными организациями. Обучающие материалы для проекта уже предоставили Яндекс, Нетология, Университет Иннополис, Университет ИТМО, Skillbox, Geekbrains, Skillfactory, Skypro, Учебный центр 1С, Академия Айти, Центр образовательных компетенций НТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и другие.

Записаться на курсы удобно на портале Госуслуг. Для этого нужно выбрать программу, заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах, и отправить заявку. Рассмотрение занимает от 5 до 10 дней, после чего на электронную почту придет уведомление о принятом организаторами решении.

«Проект «Цифровые профессии» уникальный во всех отношениях и направлен на восполнение дефицита ИТ-кадров. Это прекрасный шанс для жителей Чувашии освоить одну из самых востребованных на сегодня специальностей и найти высокооплачиваемую работу», — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

Проект «Цифровые профессии» запущен Минцифры России в 2021 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». В год запуска обучение по программе прошли 142 жителя Чувашии.

Минцифры Чувашии.