Год выдающихся земляков: в Чебоксарах проходит научно-практическая конференция «Медицина Чувашии в лицах»

27 июня в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие научно-практической конференции «Медицина Чувашии в лицах». Участие в ней принял заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

«В истории республиканской медицины — множество выдающихся медицинских работников и знаменательных открытий. Наши коллеги в разные времена прославляли и продолжают прославлять здравоохранение Чувашии, доказывая, что они достойные сыновья и дочери своей Родины. Вдохновляясь нашим богатым прошлым, подвигами земляков, мы продолжим двигаться вперед по решению тех задач, которые стоят перед нами сегодня. Конференция должна подвигнуть каждого из нас на новые свершения и открытия во благо жизни и здоровья населения республики», — отметил в своем приветствии вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов.

Перед началом конференции участники могли ознакомиться с экспонатами из фонда музея истории медицины имени Г. А. Алексеева Института усовершенствования врачей. Стоит отметить, что история музея началась в 2005 году, когда профессор, доктор медицинских наук Г.А. Алексеев начал вести сбор экспонатов для музея. На первом этапе работы музея в 2008—2012 гг. было создано экспозиционное пространство, показывающее историю развития медицины Чувашии в выставочном варианте. С мая 2015 года музей начал свою работу в новом формате, воссоздавая историческое прошлое медицины на территории современной Чувашии по археологическим раскопкам и демонстрируя уровень медицинской помощи населению республики. Отражение роли лидеров в преобразовании здравоохранения республики, воспитание культуры здорового образа жизни населения также нашли отражение в экспозициях музея истории медицины.

В рамках мероприятия участникам научно-практической конференции предстоит заслушать доклады о выдающихся земляках, связавших свою жизнь со здравоохранением Чувашии, среди которых: организаторы здравоохранения, акушеры-гинекологи, ученые-практики педиатрической службы, хирурги... Помимо этого, присутствующим напомнят о развитии республиканской стоматологической службы, расскажут о работе терапевтических школ. Итогом конференции станет дискуссия, где каждый сможет поделиться впечатлениями, высказать мнение и внести предложения.

Уважаемые жители Чувашской Республики! Напомним, что музей истории медицины имени Г. А. Алексеева ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» совместно с Минздравом Чувашии подготовили виртуальную выставку «Выдающиеся деятели системы здравоохранения Чувашской Республики». Ролик можно увидеть в медицинских организациях, где установлены специальные экраны: в холлах, коридорах, залах ожидания приема пациентов, регистратурах и т.д. Уникальная возможность появилась и у посетителей нашего сайта. Предлагаем Вам прямо сейчас погрузиться в историю здравоохранения региона.

Минздрав Чувашии.