В чебоксарских дворах наводят «марафет»

На минувшей неделе чебоксарцы через портал «Госуслуги. Решаем вместе» просили навести порядок на детских площадках, покосить траву и покрасить скамейки.

Сообщение зафиксировали специалисты Центра управления регионом Чувашии, обработали и направили для устранения недостатков в администрацию города Чебоксары.

К примеру, по просьбе жителей дома №3/2 по ул. П. Дементьева оперативно скосили траву на внутридомовой территории, которая выросла «по пояс».

В Ленинском районе столицы горожане попросили покрасить скамейки возле одной из детских площадок. Краска потускнела и начала отшелушиваться. Специалисты управляющей компании незамедлительно устранили замечания и покрасили скамейки.

Еще одна проблема, о которой часто сообщали чебоксарцы, — благоустройство детских площадок.

Жительница дома №42 по ул. К. Маркса жаловалась на детские песочницы во дворе дома. Она рассказала, что не раз обращалась в управляющую компанию с просьбой обновить песок и покрасить ограждения песочниц, но работа не была выполнена. В подтверждении своих слов она приложила фотографии данного участка.

Рабочая бригада оперативно выехала на место инцидента. Ограждения песочниц покрашены, песок обновлён.