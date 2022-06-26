Фестивали ко Дню молодежи стартуют по стране

26 июня Росмолодёжь совместно с правительствами ряда регионов страны и партнёрами проведут масштабные фестивали ко Дню молодежи. Праздничные мероприятия пройдут в 10 регионах: в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

Участников фестиваля ждут музыкальные выступления, образовательные и развлекательные программы, мастер-классы, лекции, ярмарки вакансий. Ярким завершением мероприятий станут выступления известных артистов — Клавы Коки, Niletto, L’One, Bahh Tee, Мари Краймбрери, МОТ, Вани Дмитриенко.

«На фестивалях «День молодежи 2022» участников ждет насыщенная программа, где можно будет не только «отметить молодость», но и максимально полезно провести время: узнать о стажировках от партнёрских компаний, поучаствовать в волонтёрских миссиях, раскрыть свой творческий потенциал и многое другое», — говорит руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Для участия в фестивалях нужно зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2022.рф и получить бесплатный электронный билет.

Ближайший к Чувашии фестиваль состоится в Казани на территории Молодёжного экстрим-парка «УРАМ». В программе — заезды пилотов квадроциклов и спортбайков, трюки на скейтборде и соревнования по настольному теннису. Весь день будет работать фудкорт и маркет винтажных вещей. Главный музыкальный гость — Niletto. Для тех, кто не сможет посетить фестиваль, будет вестись трансляция самых ярких выступлений и мероприятий в официальном сообществе Росмолодёжи ВКонтакте: https://vk.com/rosmolodez.

«Масштабный фестиваль охватит огромную часть жителей нашей страны. Очень здорово, что каждый желающий сможет посетить разнообразные мероприятия, познакомиться, пообщаться с единомышленниками, получить новые знания и отдохнуть в праздничной атмосфере. Приглашаю молодое поколение жителей республики присоединиться к фестивалю», — говорит председатель общественной Молодежной палаты при Госсовете республики Станислав Трофимов.