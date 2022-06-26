Маршрут «Рунический путь» объединит новые направления и туристические продукты

В рамках Чебоксарского экономического форума прошло и заседание Комитета Государственной Думы России по туризму. Вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов представил концепцию проекта «Рунический путь». Основной акцент делается на чувашскую вышивку, как главное культурное достояние региона, а также исторический образ женщины. Создание межрегионального маршрута — одна из задач стратегии социально-экономиеческого развития республики.

«Культура региона представлена в чувашской вышивке, создаваемой женскими руками. Чувашские узоры, руны – это свидетели многовековой истории. Они способны поразить многомерностью и глубиной заложенных в них смыслов. Мы предлагаем четыре ключевых знака, символизирующих образ женщины – это красота и здоровье, любовь, упорство и женская сила», — рассказал вице-премьер Дмитрий Краснов.

Руководитель Минэкономразвития Чувашии добавил, что для развития проекта необходимо наращивать номерной фонд гостиниц, строить и реконструировать обеспечивающую инфраструктуру. Новые объекты предлагается разместить на Казанской набережной у площади Речников, у слияния трех рек, а также в исторической части города.

Не менее значимое направление развития маршрута «Рунический путь» — создание современной туристической и обеспечивающей инфраструктуры в районах республики.

«Маршрут кольцевой, проходит по республике вдоль Волги, по автомагистралям М 7, А 151, а также по республиканским автодорогам. Он позволяет увидеть уникальные и значимые туристические центры и объекты республики. В него могут войти все муниципальные образования региона, готовые показать и предложить туристам культурные и природные объекты, музейные центры, этнические подворья, природные памятники, связанные единой легендой и формирующие целостное представление о колорите района и города», — отметил Дмитрий Краснов.

На туристическом портале Чувашской Республики — Visit Chuvashia пользователи смогут выбрать подходящий маршрут с учетом предпочтений и планируемого времени пребывания в регионе.

Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что на развитие туризма в ближайшие три года выделено около 160 миллиардов рублей. В нижней палате Парламента активно работают над тем, чтобы обновить действующий закон о туризме, который был принят в 1996 году, и «морально устарел».

Исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Краснопёров подчеркнул, что одна из главных задач национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства» заключается в двукратном увеличении турпотока до 140 миллионов, а также строительство нового номерного фонда

«Корпорация «Туризм.РФ» – профильный институт развития доступной и качественной туристической инфраструктуры. За год мы обработали более 560 заявок от регионов и частных инвесторов. Из них мы сформировали первый пул проектов, в который вошли 53 инвестпроекта из 27 регионов общим объемом финансирования 387 миллиардов рублей, 36,5 миллиардов из которых выделит Корпорация. Реализация этих проектов уже началась», — сообщил Сергей Красноперов.

На заседании также поднималась тема необходимости развития речного туризма. Глава Чувашии Олег Николаев предложил усилить работу над проектом «Великий Волжский путь» в части насыщения его содержания конкретными событиями.

Минэкономразвития Чувашии.