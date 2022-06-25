Площадь им. А.Т. Речнова вошла в реестр лучших практик благоустройства за 2021 год

Соответствующий приказ опубликовало Министерство строительства Российской Федерации. Всего в этот список попали 120 проектов из 60 субъектов страны. Конкурсная комиссия выбирала лучших среди 400 заявок со всей России.



Проект благоустройства площади разработала и реализовала ландшафтная компания «Berso» из Самары. К слову, эта фирма реализует в Шумерле ещё один проект — «Парк им. 50-летия пионерской организации», который стал победителем V Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений.



На днях глава администрации провел инспекцию эксплуатации площади. Деформированную брусчатку и провалившуюся крышку люка отремонтирует подрядная организация в рамках гарантийных обязательств, пояснила профильный заместитель главы Альбина Ксенофонтова. Руководителю МУП «Чистая вода» поручено установить по нормативу люк с подлючником на газоне. Не осталась без внимания и территория, прилегающая к ДК «Восход». МУП «БТИ» дано поручение по ремонту образовавшегося в основании дорожного полотна провала позади здания, отделу строительства поручено составить смету по обустройству междворового проезда. Пандус и стоянка с торцов здания также взяты в разработку.



Источник: gshum.cap.ru.