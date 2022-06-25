К содержанию исковых заявлений предъявлены новые требования

При подаче в суд искового заявления в нем указывается в том числе наименование истца, ответчика, место их жительства или, если истцом и ответчиком является организация, место нахождения (п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно Федеральному закону от 21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 20.06.2022 г., перечень информации об истце и ответчике, которая должна быть приведена в исковом заявлении, расширяется.



В новой редакции в исковом заявлении нужно будет указывать сведения об истце (для гражданина – Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов — СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения; для организации — наименование, адрес, ИНН. Если заявление подается представителем – Ф.И.О. или наименование представителя, адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов представителя (гражданина) и сведения об ответчике (для гражданина – Ф.И.О., дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов — СНИЛС, ИНН, ОГРН ИП, серия и номер документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения; для организации — наименование, адрес, ИНН и ОГРН).



Если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, один из идентификаторов ответчика, то об этом указывается в исковом заявлении и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговыми органами или органами внутренних дел. В этом случае срок принятия искового заявления к производству суда, предусмотренный ч. 1 ст. 133 ГПК РФ, исчисляется со дня получения судом такой информации.

Если в исковом заявлении не будет содержаться сведений об истце или ответчике, а также о том, что истцу неизвестны дата и место рождения ответчика и один из идентификаторов ответчика, то исковое заявление будет подлежать оставлению без движения с предоставлением срока для устранения недостатков.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.