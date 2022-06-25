Кратко о статистике и статистиках

25 июня — день работника статистики

Цифры правят миром и окружают повсюду. С их помощью статистики описывают жизнь: регистрируют цены на товары, проводят переписи и наблюдения, обрабатывают полученные от респондентов отчеты. Не перечислить весь массив напряженной и творческой работы, итогом которой становится создание огромного объема данных.



В России статистическое ведомство появилось более двухсот лет назад. История Чувашстата началась 1 сентября 1920 года, когда было принято постановление об организации областного статистического бюро. Первоначально в коллективе трудились всего 32 человека. В настоящее время в ведомстве работают свыше 200 сотрудников, в основном женщины. Формированием официальной статистической информации занимаются около 160 высококвалифицированных специалистов, из них 97 % – с высшим профессиональным образованием, в том числе 19 % кадров имеют два и более высших образования. Почти треть коллектива составляет молодежь до 36 лет. Половина сотрудников трудится в ведомстве не один десяток лет.



За год Росстат проводит более тысячи обследований. 2021 год для статистиков прошел под знаком трех крупномасштабных переписей – сплошного наблюдения малого бизнеса, сельскохозяйственной микропереписи и Всероссийской переписи населения.



Цифровизация всего процесса статистического производства – это основной вектор развития отечественной статистики. На сайте Росстата и его территориальных органов информация предоставляется в удобном формате с визуализацией данных. Сведения доступны в режиме реального времени, детализация и точность позволяют получить актуальный статистический срез любому пользователю. Современная статистика – это открытость и доступность данных для всех категорий пользователей!



Чувашстат.