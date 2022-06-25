Был настоящим хозяином

Сегодня в рамках проекта «Историю делают люди» мы хотим рассказать читателям о человеке,

внесшем значительный вклад в развитие города, — о Леониде Семёновиче Статуеве.

19 июня исполнилось 102 года со дня его рождения.



Об этой незаурядной личности в свое время, в 1999 году, писал наш коллега Михаил Демидов,

который был с ним знаком лично. Думаем, что современному читателю также будет интересно узнать о человеке, чьим именем шумерлинцы называют пруд на въезде в город.

Статуев Леонид Семенович родился 19 июня 1920 года в селе Калинино Вурнарского района, русский, по образованию экономист. Работал председателем райплана в Вурнарах, председателем Шумерлинского райисполкома, председателем Ядринского райисполкома, директором Шумерлинского завода спецавтомобилей и начальником отдела кадров этого завода. Награжден многими почетными грамотами и высокими государственными наградами, в том числе и орденом Октябрьской революции. Умер 20 сентября 1990 года.

Директором завода спецавтомобилей Леонид Семёнович Статуев работал более двадцати лет (с 1955 года по 1976 год), после чего оформился на пенсию. Как о руководителе и человеке работающие на предприятии отзывались о нем по-разному: одни считали его властолюбивым, грубым, другие — заносчивым, неуправляемым, третьи — жестким, а многие, которых, надо сказать, было большинство, говорили о своем директоре как о настоящем хозяине завода. Все эти многочисленные мнения я слышал, когда некоторое время работал руководителем театрального кружка в клубе «Октябрь».



От участников художественной самодеятельности, которые работали на заводе, я слышал о Леониде Семёновиче все новое и новое. То он ночью ходил по цехам, то задержал в проходной парней с косматыми головами, дал им денег и направил в парикмахерскую, то при приеме на работу одного шофера, который сказал, что умеет плясать, попросил его показать своё мастерство прямо в кабинете.



То, что Леонид Семёнович лично знакомился с желающими устроиться на завод, удивляло многих. Зачем-де это директору надо, есть отдел кадров. А удивляться было нечему. При приеме на работу Леонид Семёнович выбирал таких специалистов, которые могли не только хорошо работать, но и отдыхать. Он подбирал людей в заводские спортивные команды, особенно в футбольную, которую любил, и в художественную самодеятельность, которую тоже любил. Директор завода, по-моему, знакомился с людьми при приеме на работу еще по одной причине. Он, наверняка, был неплохим психологом, и редкий человек перед ним не раскрывался. При этом, обладая отличной памятью, Леонид Семёнович навсегда запоминал фамилию, порой даже имя и отчество принятого на работу, какая у него семья и в каких условиях она живет. Чтобы хорошо знать своих людей, он часто бывал в цехах и на участках. Поэтому не раз удивлял работающих, называя того или иного человека по фамилии или по имени.



Да, он был строгим, порой резким. От него «доставалось» и начальникам цехов, и мастерам, и некоторым рабочим. Как-то при мне, возле проходной, он крепко отчитал одного из руководителей за задержку выезда рабочих на уборку картофеля в подшефный совхоз. Однако сердитым, негодующим директор завода был не всегда. Я видел его и улыбающимся, и от души смеющимся. Он сам любил пошутить и понимал шутку других. Говорят, что Статуев был особенно прост на рыбалке, которой очень увлекался. За удочкой от него никаким директорством не «пахло», он был равным со всеми.



Однажды он меня чуть не шокировал. В клубе был организован детский театральный кружок. Подготовили мы первый спектакль. Он еще был «сырой», но «артисты» просили показать его зрителям. Я пошел им навстречу, зная, что устали репетировать, хочется показать результат. На премьеру стали собираться зрители — в основном дети, друзья и подруги участников спектакля. Я по какой-то причине вышел в фойе и… увидел директора завода с дочкой.

Леонид Семёнович, здравствуйте. А вы зачем…

Как зачем? Постановку с Леной будем смотреть.

Какая постановка?! — чуть не схватился я за голову. — Ведь дети будут играть! Впервые! Они трясутся от страха! Сейчас начнут запинаться и заикаться!

Ну и что? Пусть запинаются. Это же не профессионалы, а дети. — И вместе с дочкой — в зал. И смотрел весь спектакль, который тянулся больше часа. И хотя «артисты» действительно запинались и заикались, Леонид Семёнович после спектакля их похвалил.



Как гласит справка, хранящаяся в городском музее: «…За годы работы Статуева Л.С. в должности директора не только полностью был построен новый завод, но и несколько раз было обновлено технологическое оборудование… Леонид Семенович уделял большое внимание реконструкции и расширению предприятия, освоению новых видов продукции, внедрению достижений научно-технического прогресса и новой техники. Большой вклад он внес во внедрение в производство литья по выплавляемым моделям, что позволило снять проблему токарных и фрезерных работ. За годы семилетки было построено 14 домов общей площадью 5,626 кв. метров. И в последующие годы жилье на заводе строилось более быстрыми темпами, чем на других предприятиях. В 1976 году жилой фонд составил 23,2 тыс. кв. метров. В 1959 году был построен клуб «Октябрь» на 400 мест с малым залом на 120 мест, с комнатами для кружковой работы и библиотекой. За время работы Л.С. Статуева построены два детских сада на 185 мест, стадион и спортивный зал, для отдыха рабочих, а в летнее время для детей построен профилакторий «Соснячок».



За сухими словами справки — большой, напряженный, нервный труд директора завода. Благодаря волевому, возможно, порой жесткому руководству, умению самому работать с самоотдачей и приучать к этому других, Леонид Семёнович добился того, что завод стал образцовым, его трудовой коллектив не раз получал призовые места во всесоюзном соцсоревновании с переходящим Красным Знаменем.



Леонид Семёнович Статуев, бесспорно, был оригинальной личностью. Он жил заводом и всё, что им делалось и было сделано: цехи, жилые дома, детсады и прочие, — делалось не для собственного благополучия. Это теперь поняли все, даже, пожалуй, его бывшие «доброжелатели», в свое время немало попортившие своему директору крови.



Почти тридцать лет, как он ушел из жизни. А память о нем жива. Статуевский поселок, Статуевский пруд, Статуевский сад, который, правда, чуть не загубили. Все это — памятники Леониду Семеновичу. Он оставил добрый след на шумерлинской земле. Дай бог каждому руководителю сделать это.









Михаил Демидов.

(Из книги «100 лет — 100 имен», 2016 г.)

Горжусь своей фамилией!

В нашем городе много людей, которые заслуживают внимания, про которых говорят «люди труда». Среди них и мой прадедушка – Леонид Семёнович Статуев. Я не раз слышала про него добрые и теплые слова и очень горжусь, что у меня такой прадедушка. У нас дома много газетных вырезок, посвященных его трудовой деятельности, рассказывающих о заслугах перед городом.

У прадедушки отец был служащим, а мама домохозяйкой. Он был единственным ребенком, окруженным любовью и заботой. Мама рассказывала, что он очень любил своих родителей, заботился о них и тем самым показал хороший пример своим внукам…



Прадедушка прошел войну, окончил Сталинградское танковое училище, высшую офицерскую школу бронетехники, Ленинградский финансово-экономический институт.



В 1955 году был назначен директором деревообделочного завода. Говорят, прадедушка был добрым и справедливым человеком. Он очень добросовестно относился к делу и требовал от других того же. 21 год он возглавлял Шумерлинский завод спецавтомобилей. За годы работы большое внимание уделял не только преобразованию завода, но и тем, кто работал там. Особенно много строили в те годы жилья для рабочих. Родные рассказывают, что особой гордостью прадедушки был профилакторий «Соснячок». Летом там отдыхали дети, а в остальное время поправляли свое здоровье заводчане.



Жена прадедушки, моя прабабушка, была жительницей блокадного Ленинграда. У них было двое детей: сын и дочь. Его сын, мой дедушка Анатолий Леонидович Статуев, проработал на заводе всю свою недолгую жизнь. Придя на завод простым инженером, он стал заместителем генерального директора.



А внучек у прадедушки было четыре. Он их очень любил и баловал. Девочки понимали, что дед у них особенный.



Прадедушка был всесторонне увлеченным человеком. Любил и спорт, и художественную самодеятельность, и рыбалку. К сожалению, он рано ушел из жизни. В июне 1990 года он отметил 70-летний юбилей, а в сентябре его не стало. Отрадно, что его имя осталось на века. Он того заслуживает. Его имя носят пруд, сквер. 21 апреля 1999 года на территории ШЗСА была установлена плита с надписью «Сквер заложен в честь Л.С. Статуева».

Я горжусь, что ношу фамилию моего знаменитого прадеда!











Екатерина Статуева.

Фото из семейного архива.

Михаил Колчин

Леонид

(Посвящаю Л.С. Статуеву)

Человек! Что потомкам оставишь?

Расскажи, как живешь средь людей?

Добрым делом ли имя прославишь,

Иль запомнишься как лиходей?

Память в прошлое снова уводит,

И сумбурный кончается век.

Жил, работал на нашем заводе

Он – Хозяин и Человек!

Проявляя, бывало, крутой

Свой характер, порою и вздорный,

За личиною столь не простой

Был он личностью – это бесспорно…

Где был прежде Статуевский сад,

На ветру вновь листва запоет.

Нам напомнит березовый ряд

Легендарное имя твое.

Их осенний парадный наряд

Золотою листвой зазвенит.

Посмотрел бы на них, как горят

В твою честь, Леонид!