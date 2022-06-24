Шумерлинский МО поздравляет с Днём Республики

Уважаемые шумерлинцы!

Поздравляю вас с праздником — Днём Чувашской Республики!

Этот праздник является символом беззаветной любви каждого из нас к родному краю, понимания нашей исторической общности и значительного потенциала республики. Самое главное богатство всей нашей многонациональной республики – это люди, отзывчивые, добрые, активные, талантливые, умеющие растить хлеб, хорошо выполнять любую крестьянскую работу. Благодаря им сложилось великое культурно-историческое наследие чувашского народа. Активное участие жителей Шумерлинского муниципального округа в федеральных, республиканских и муниципальных программах – это вклад в продвижение родной Чувашии вперед, к стабильности и благополучию. Мы гордимся своим родным краем, своими достижениями. В этом главная суть нашей ежедневной созидательной работы.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и дальнейших успехов в вашей деятельности на благо родного края!

Глава Шумерлинского муниципального округа Л. РАФИНОВ.