Руководство Шумерли поздравляет с Днём Республики

Уважаемые жители города и республики!

Мы вместе с вами с большим воодушевлением встречаем главный праздник – День Республики Чувашия!

Сегодня мы с гордостью говорим о Чувашии как об одном из преуспевающих регионов России. И в этом заслуга каждого из нас, ведь в основе устойчивого развития республики, ее благополучия и процветания лежит наш труд – труд людей разных профессий, работающих на разных предприятиях, в организациях и учреждениях. Радушные, трудолюбивые и талантливые жители республики – это, безусловно, главное богатство региона!

Всех нас объединяет любовь к малой родине, стремление к мирной и счастливой жизни на родной земле. Мы гордимся своим родным краем, его богатейшей историей, помним многовековые традиции чувашского народа, воздаем дань уважения выдающимся землякам.

В этот знаменательный день примите наши самые искренние поздравления! Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, яркого успеха и неиссякаемых сил для достижения высот на благо развития нашей республики!

Глава города Шумерли С. Яргунин,

глава администрации города Шумерли В. Шигашев.