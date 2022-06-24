Министр культуры Чувашии Светлана Каликова открыла конкурс «Русь мастеровая. Мастера Поволжья»￼

23 июня торжественно открылся XX Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Мастера Поволжья».

В рамках праздника участников и гостей конкурса ознакомили своим творчеством лучшие коллективы художественной самодеятельности республики: фольклорно-эстрадный ансамбль «Ҫавал» Чувашской государственной филармонии, ансамбль гармонистов «Каҫал» Комсомольского района, народный фольклорный ансамбль «Шордан» Чебоксарского района, народный фольклорный ансамбль «Ҫĕн ял» Чебоксарского района, фольклорный ансамбль «Тăрăн ен» Чебоксарского района.

Конкурс проходит в театральном сквере рядом с Чувашским драматическим театром им К. Иванова в форме уличного зрелища. На глазах у зрителей участники конкурса в течение восьми часов будут создавать свои изделия. Конкурс открыла министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, которая поздравила мастеров России и всех присутствующих с праздником, пожелала участникам конкурса успехов и творческого вдохновения. Андрей Беляев, заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, отметил, что сегодня приехали лучшие мастера декоративно-прикладного творчества из 25 регионов России, чтобы поздравить жителей Чувашии с Днем Республики.

Творческое состязание проводится в 10 номинациях: вышивка, резьба по дереву, роспись по дереву, художественная береста, художественный бисер, текстильная кукла, керамика, изделия из растительных материалов, ткачество и плетение, лоскутная мозаика.

Работу мастеров будет оценивать компетентное жюри под председательством главного специалиста по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, заведующей выставочным залом «Народная галерея» Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Лидии Семеновой.

Вечером 23 июня жюри конкурса определит победителя и лауреатов ХX Всероссийского конкурса народных мастеров ДПИ «Русь мастеровая. Мастера Поволжья» и представит лучшего мастера к награждению Призом Главы Чувашской Республики.

В целях сохранения, развития и поддержки народных художественных промыслов Указом Президента Российской Федерации от 17 июня 2022 г. № 384 установлен День народных и художественных промыслов, который празднуется в предпоследнее воскресенье июня.

Минкультуры Чувашии.