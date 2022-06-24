Кадеты собрались на балу

Более 300 выпускников 9-х и 11-х классов приняли участие в Республиканском кадетском выпускном балу «Имя гордое – российский кадет», прошедшем 21 июня в мемориальном комплексе «Победа» в Чебоксарах. Среди участников были выпускники 9 класса школы № 6 Шумерли.

С окончанием школы кадет поздравил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. «В общей сложности во всех муниципалитетах республики функционируют четыре кадетские школы и 215 кадетских классов. Более 5,7 тысячи школьников получают кадетское образование. Выбирая помимо основной учебы личное участие в патриотическом движении, дополнительные занятия воинской, спортивной подготовкой, вы проявляете сознательное отношение к жизни. Огромное вам спасибо за то, что выбрали этот путь и сегодня демонстрируете слаженность, командный дух и выправку», – обратился он к выпускникам.

На мероприятии состоялись показательные выступления кадетских школ и классов.



Источник: cap.ru.