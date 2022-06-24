Глава Чувашии поздравляет с Днём Республики

Уважаемые соотечественники, дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём Республики!

Этот день объединяет нас всех — всех, кто вносит вклад в экономическое и социальное развитие республики, всех, кто хочет видеть Чувашию современной и передовой республикой.

Талантом и трудом многих поколений славится наш любимый край ста тысяч песен, вышивок и узоров. Сегодня Чувашская Республика — это регион, который имеет ясно очерченные перспективы, ставит цели и их достигает. Это можно сказать о каждой сфере жизнедеятельности. Мы строим новые и модернизируем существующие образовательные организации, открываем социальные учреждения, создаем производства и новые рабочие места. По нескольким направлениям Чувашская Республика закономерно становится «пилотом» среди других субъектов Российской Федерации. Чувашия первой среди регионов страны запустила масштабную программу капитального ремонта школ и детских садов, ступила на путь освоения новых так называемых направлений ESG-технологий. Республика также готовится открыть первое в России производство биоразлагаемой упаковки, занимается внедрением импортозамещающих технологий, активно осваивает цифровые технологии в энергетике.



В этом году День Республики празднуется под девизом «Ентешлӗх Хăват / Земляки – это сила». Нет ничего мощнее объединяющей силы землячества, в основе которой лежат любовь к земле, на которой родился и вырос, уважение к родному языку, почитание обычаев родителей, дедов и прадедов. Традиции взаимопомощи и трудолюбие помогают нам достигать любых намеченных целей на ниве мирного созидания. Будем и впредь делами доказывать свою любовь к малой и большой Родине – Чувашской Республике и великой России!



В Год выдающихся земляков мы отдаем дань памяти, благодарности и огромного уважения людям, прославившим чувашский народ, заложившим прочный фундамент для нынешнего благополучия и движения вперед. Новые победы зависят от нас с вами, от нашего добросовестного труда. Уверен, вдохновляясь своей богатой историей, сохраняя и приумножая национально-культурные традиции, вместе мы сделаем нашу республику процветающей с высоким качеством жизни.

Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов во славу Чувашии!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.