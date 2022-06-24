В Чувашии проходит фестиваль «Родники России»

В Чебоксары прибыли более 20 коллективов с самых разных уголков страны. Среди гостей — как завсегдатаи фестиваля, так и новички.

Башкирский ансамбль «Аманат» — призер региональных творческих конкурсов, но на фестивале такого уровня впервые. Несмотря на совсем другой уровень ответственности, артисты очень достойно представили свою программу. По словам участника ансамбля Айдара Исхакова, в танце они постарались передать быт и культуру своего народа.

Ансамбль «Каçал» из Комсомольского района Чувашии выступает на фестивале 22-й раз. Его руководитель Владимир Павлов считает, что «Родники России» – это, в первую очередь, объединение народов нашей страны и погружение в их культуру. «Когда наши гармонисты выступали на сцене и играли башкирские мелодии, то все башкирские коллективы подтанцовывали нам», – добавил он.

«Волгари» из Ульяновска имеют за плечами богатый опыт выступлений во Франции, Италии, Испании. Но «Родники России» для них это нечто особенное. «Мы безумно любим Чебоксары и вашу республику, всегда рады приезжать к вам. Великолепный народ, ваша гостеприимность покоряет нас, ульяновцев», – говорит участник ансамбля Алексей Шамиданов. Группа участвует в фестивале более десяти лет, каждый раз обогащая свое творчество увиденным в номерах других коллективов.

Чувашинформ.рф





