В Чувашии одни из самых привлекательных тарифов на электроэнергию

В рамках Чебоксарского экономического форума 23 июня состоялся круглый стол «Развитие и поддержка промышленной инфраструктуры в современных реалиях». На нём обсуждались вопросы импортозамещения, поддержки предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

Руководители предприятий рассказали, с какими трудностями они сталкиваются, а также отметили, что санкции послужили новым толчком в развитии бизнеса, открылись новые пути решения проблем. Новые экономические условия оказались, так называемым «окном возможностей» для предприятий.

Генеральный директор группы компаний «Трансэнергопром» Елена Климашевская рассказала о ценообразовании на розничном рынке электроэнергии. Она отметила, что Чувашская энергосбытовая компания как гарантирующий поставщик всегда готов всесторонне поддержать бизнес республики, предоставить комфортные условия обслуживания и ценообразования. Чувашская Республика с ценой 5,43 руб./кВт.ч занимает второе место среди регионов в Приволжском федеральном округе в 2022 году по привлекательности тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Данный уровень тарифов был обеспечен благодаря проводимой Кабинетом Министров Чувашии работы в области стратегического развития энергетического сектора.

Климашевская также обратила внимание, что гарантирующий поставщик предоставляет клиентам право выбора одного из шести тарифов.

Пресс-служба ЧЭСК.