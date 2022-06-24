В Центре современного искусства открылась выставка Евгения Емельянова «На своей земле»

Сегодня в Центре современного искусства в рамках празднования Дня Республики открылась выставка «На своей земле» Евгения Емельянова — нашего земляка, главного художника военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

В церемонии открытия выставки приняла участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, которая вручила автору благодарность за вклад в развитие изобразительного искусства от Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

«Когда смотришь на работы Евгения Юрьевича возникает абсолютное чувство гордости и за Чувашию, которая подарила всей стране такого великолепного художника, и за историю России. Евгений Емельянов — главный художник военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Буквально недавно мы подписали с этим музеем соглашение о сотрудничестве. Это первая выставка в рамках этого соглашения, которая открылась на Чувашской земле. Она приурочена к Году выдающихся земляков в Чувашии. Мы очень рады тому, что эта выставка открылась еще и в канун Дня Республики. Она является настоящим украшением культурной жизни Чувашии и города Чебоксар», — подчеркнула Светлана Каликова.

Как отметила Председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, Евгения Юрьевича по праву можно назвать летописцем русской ратной славы. Его живописные произведения – это сочетание кропотливого титанического труда историка и высокого мастерства баталиста.

Евгений Емельянов — один из немногих современных художников, который посвятил свою жизнь батальному живописному жанру. В основе экспозиции 160 живописных работ. У каждой работы есть своя история, которая заставляет остановиться и задуматься. Коллекция картин в историческом жанре отражает динамичные, героические вехи, пережитые Родиной — от Древней Руси до первой обороны Севастополя, от революционных потрясений 1917 года до Великой Отечественной войны. Живописные работы автора демонстрируют батальные сцены, которые отличаются эмоциональностью, экспрессивностью. При этом благодаря мастерству Евгения Емельянова картины удивляют проработанными деталями и достоверностью.

«Есть такое понятие как „чувство Родины“. Это чувство у кого-то выражено слабее, у кого-то сильнее. Есть образ „Большой Родины“ — это наша великая страна с великой историей, частью которого мы все являемся. Есть „Малая Родина“ — место, где ты родился. Вот приезжаешь на Родину и чувства охватывают, ощущения детские. Наверное всю жизнь эта Малая Родина подпитывает тебя, дает тебе силы. Надеюсь, после посещения этой выставки в людях станет чуть больше благородства, чести и доблести!» — сказал Евгений Емельянов.

На выставке «На своей земле» можно увидеть и удивительные по своему исполнению и наполненности пейзажи той самой тихой родины, на защите которой всегда стоит русский солдат. Культура рыцарства опутана легендами и тайнами и поэтому привлекательна для людей любой эпохи. Экспозиция доставит зрителю не только огромное эстетическое удовольствие, но и наполнит душу зрителя возвышенными чувствами.

Выставка продлится до 20 июля. Ее можно посетить по адресу: Чебоксары, Президентский бульвар, д. 1/15.

Минкультуры Чувашии.