В рамках Чебоксарского экономического форума наградили лучших экспортеров Чувашии

Награды предпринимателям, победившим в республиканском конкурсе «Экспортер года Чувашской Республики», вручил Глава Чувашии Олег Николаев.

Премия «Экспортер года» проводится ежегодно среди предпринимателей, которые отправляют свои товары и услуги за границу. В этом году на конкурс поступило 146 заявок (в 2021 году – 111), к участию были допущены 91 субъект МСП (в 2021 году – 65). Конкурс проводился по пяти номинациям.

«Результаты радуют: если в прошлом году было 65 участников конкурса, то в этом году 91 компания, это очень значимо для Чувашии, потому что у нас экспортируют не так много субъектов малого и среднего бизнеса», – отмечает вице-премьер – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Лучшим экспортером в сфере промышленности стала «Внешнеторговая фирма «Текстильмаш». Компания отправляет за границу более трех тысяч позиций запасных частей к ткацким станкам. В 2021 году общий объем экспорта составил свыше 32 миллионов рублей. География поставок: Молдова, Казахстан, Турция, Бразилия, Индия, Китай, Литва, Эстония.

Экспортером года в сфере АПК стал агрохолдинг «МЕГА ЮРМА», выпускающий продукцию под брендом CHUVA. Компания отправляет в Китай ножки цыплят-бройлеров, которые в Поднебесной считаются деликатесом. Объем экспорта в прошлом году составил почти 152 миллионов рублей.

«Экспортер года в сфере услуг» – индивидуальный предприниматель Елена Мокеева. Ее авторский косметический бренд M.AKLIVE сочетает в себе достижения фармакологии и косметологии. Доля экспорта в общей выручке компании в прошлом году составила свыше 80 %, жительницы Молдавии и Эстонии уже по достоинству оценили косметические средства из Чувашии.

Лучшим поставщиком товаров за границу в сфере высоких технологий стала компания «Элкон». Предприятие разрабатывает и производит лакокрасочные материалы спецназначения, в том числе термостойкие эмали, способные выдержать до 1 200 градусов по Цельсию. Продукцию новочебоксарской компании в прошлом году удалось отправить в страны СНГ и Европы на 46 миллионов рублей.

В специальной номинации «Потенциальный экспортер года» победу одержала компания «КСК «Цивиль». Предприятие занимается проектированием и строительством деревянных домов из сосны, кедра, лиственницы, липы. Для того чтобы выйти на зарубежные рынки, компания с помощью Центра экспортной поддержки уже побывала на двух международных выставках, а также перевела на иностранные языки свой сайт. Развитие внешнеэкономических связей — ключевая задача стратегии социально-экономического развития Чувашии.

«Цель конкурса «Экспортер года» – не просто выявить лучших экспортеров в нашей республике, но и привлечь внимание общественности, предпринимателей к тому, что экспортировать – легко и просто при содействии Центра экспортной поддержки. Экспорт ассоциируется с таможней, банками, валютным контролем, все это многих пугает. На самом деле всё просто – как научиться читать: сначала учим буквы, затем слагаем слова – и строим предложение», – считает руководитель регионального Центра экспортной поддержки Григорий Данилов.

Минэкономразвития Чувашии.