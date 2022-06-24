В День Республики в Шумерле прошел городской Бал выпускников



23 июня в школах города выпускникам торжественно вручили аттестаты, а 24 июня праздник прощания со школой продолжился на главной площади города. Нарядными девушками и юношами любовались родители и родственники, друзья и знакомые, и просто горожане, пожелавшие принять участие в празднике юности.

В этом году школы Шумерли оканчивают 107 одиннадцатиклассников. С напутственными словами и добрыми пожеланиями в их адрес обратились глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, заместитель Председателя Госсовета Виктор Горбунов, депутат Госсовета Сергей Мельников, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Владимир Ильин.

С успешным окончанием школы выпускников поздравила заместитель главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина. Она отметила, что результаты сдачи ЕГЭ городскими выпускниками из года в год становятся все лучше и лучше. В этом году более 90 баллов по разным предметам набрал 21 выпускник, а двое получили высшие баллы.

Ярким моментом праздника стало вручение золотых медалей «За особые успехи в учении», которых удостоились 24 выпускника. На празднике чествовали и проявивших себя в годы учебы в различных направлениях девушек и юношей. Депутат Госсовета Виктор Горбунов вручил им именные стипендии.

Украшением праздника стал прощальный школьный вальс выпускников. Пары молодых людей кружились в вальсе, словно прощаясь с уходящими школьными годами и приветствуя начало новой взрослой жизни.

Выпускники, пусть вас там ждет только хорошее!

В добрый путь!





