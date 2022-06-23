VPN-сервисы крадут личную информацию пользователей

Роскомнадзор блокирует наиболее опасные VPN-сервисы

Многие жители Чувашии даже не подозревают, что VPN-сервисы, которые люди устанавливают, чтобы пользоваться социальными сетями Facebook и Instagram, могут собирать личную информацию пользователей.

Личные фотографий, данные банковских карт, контактная информация, переписки, геопозиция – эту информацию клиенты VPN-сервисов сами предоставляют злоумышленникам, говорят в Роскомнадзоре.

Кроме, того недобросовестный разработчик бесплатного VPN-приложения может «вшить» в него скрытые функции по сбору информации об устройстве, перехвату и отправке СМС, возможности делать скриншоты и совершать звонки.

По данным ведомства, VPN работают на 10-15% российских мобильных устройств. Почти три четверти рынка этих услуг приходятся на 17 наиболее распространенных программ.

С целью снижения количества краж денежных средств пользователей, а также других киберпреступлений Роскомнадзор блокирует наиболее опасные VPN-сервисы, как ненадежные ресурсы, продающие персональные данные граждан третьим лицам.

Эксперты назвали блокировку сервисов для обхода ограничений оправданной.

Справочно: с 2015 по 2021 год США выделили $4,8 млн только на поддержку трех сервисов обхода блокировок, а с февраля этого года объем финансирования всех VPN увеличился почти вдвое, сообщает агентство Reuters. Цель правительства США – противодействие российской системе защиты от фейков и другой запрещенной и опасной информации, то есть, по сути, способствовать продвижению ложных данных, экстремистских публикаций среди российских пользователей.