В Чувашии состоялся II республиканский конкурс «Я – женщина». Организатором уникального женского состязания второй год выступают Союз женщин Чувашии и Фонд развития Чувашии «Перле. Несколько дней назад стали известны итоги голосования, проходившего в социальных сетях с 25 мая по 16 июня.

Конкурсный материал, как и в прошлом году, представлял собой двухминутную видеопрезентацию участницы. Судьбу конкурсанток решало голосование по шести номинациям: «Мы строим нашу экономику», «На страже закона», «К знаниям без барьеров», «Вперед к здоровью», «В интересах общества», «Свое, чувашское, родное».



Призывы голосовать за женщин повсеместно звучали и в средствах массовой информации, и в социальных сетях. Члены семей конкурсанток просили поддержать своих матерей, жен, сестер и дочерей. Трудовые коллективы помогали сотрудницам, участвующим в конкурсе, готовить презентации, поддерживали, переживали и активно вовлекали в процедуру голосования как можно больше людей.



В итоге в конкурсе проголосовали 37708 человек. Отрадно, что сразу две женщины, представительницы Магаринского поселения Шумерлинского муниципального округа, вошли в число победителей. В номинации «В интересах общества» по итогам голосования лидером стала начальник Магаринского территориального отдела Людмила Егорова. За нее свои голоса отдали 12,85 % проголосовавших.



В номинации «Свое, чувашское, родное» второе место заняла Альбина Надеждина, мастер леса Саланчикского участкового лесничества Шумерлинского лесничества, набравшая 10,25 % голосов.

Поздравляем наших землячек! Так держать!

Людмила Егорова

В должности главы Магаринского сельского поселения (с 2022 года — начальником Магаринского территориального отдела Шумерлинского муниципального округа) успешно работает два десятка лет.

«Я с детства была лидером: от командира тимуровской команды до главного инженера-эколога на фабрике «Пике». Потом вслед за мужем уехала жить в маленькую красивую деревню Верхний Магарин», — рассказала Людмила Даниловна в своей презентации.



Будущая глава поселения всей душой полюбила и деревню, и местных жителей, которые, в свою очередь, ответили взаимностью и вот уже 20 лет доверяют ей управлять своей территорией.

Под руководством Л. Егоровой значительно улучшилась инфраструктура десяти деревень, входящих в состав поселения: к каждой деревне проложена асфальтированная дорога, в пяти деревнях проведена газификация, открыты два модельных фельдшерских пункта, в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья построено пять многоквартирных домов. Жители стали активно участвовать в программе инициативного бюджетирования, воплощая в жизнь проекты по благоустройству деревень.



По инициативе главы и с помощью работников культуры в поселении регулярно организовываются Дни деревень, крещенские купания, Масленица и другие мероприятия. «Совместные мероприятия сплачивают жителей, укрепляют и закладывают традиции, помогают наладить связь между поколениями», — уверена лидер поселения.



Л. Егорова — активная участница Саланчикского народного хора — победителя международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских, районных конкурсов. А еще она с детства дружит со спортом, поэтому спортивным мероприятиям – лыжным гонкам, спортивным играм, состязаниям по футболу, волейболу и другим видам спорта — в поселении уделяется особое внимание.



Л. Егорова — мама троих детей. Старшая дочь живет в Греции, средняя оканчивает магистратуру, параллельно работает в музее Казанского Кремля. Младший приемный сын достойно отслужил в рядах Российской Армии и продолжает учебу в техникуме.



В большом доме Л. Егоровой уютно и тепло. Она самостоятельно содержит немаленькое подсобное хозяйство. В личном портфолио Л. Егоровой немало наград. К ним прибавилась еще одна – победительница II республиканского конкурса «Я – женщина».



«Самое главное, я – женщина, которая умеет любить свою работу, людей, родину и себя. Ведь любовь начинается внутри нас», — искренне считает Л. Егорова.

Альбина Надеждина

В 1986 году окончила Марийский политехнический институт по специальности «лесное хозяйство» и 36 лет своей трудовой биографии посвятила лесам Саланчикского участкового лесничества.

Признается, что очень любит свою работу. «Мы с коллегами много труда вкладываем в дело преумножения и сохранения лесов: занимаемся лесовосстановлением, агротехническим уходом за лесными культурами, отводом лесосек под сплошные и выборочные рубки, обеспечиваем охрану лесов от пожаров и вредителей и многое другое», — рассказывает А. Надеждина о своей работе.



За успехи в трудовой деятельности мастер леса награждена многочисленными почетными грамотами российского, республиканского и местного уровней, значком «10 лет безупречной службы в государственной лесной охране», является ветераном труда Российской Федерации. В 2021 году А. Надеждиной присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики».



С 2005 года неизменно избирается депутатом Собрания депутатов Шумерлинского района (ныне — депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа).



Альбина Арсентьевна занимает активную жизненную позицию, она — участница Саланчикского народного хора, регулярно принимает участие в республиканских и районных культурно-массовых и спортивных мероприятиях. В свободное время ведет личное подсобное хозяйство, с удовольствием занимается фотографией.



С мужем Владимиром вырастили и достойно воспитали троих замечательных детей, все получили высшее образование и работают.

Торжественное награждение победителей, призеров и номинантов конкурса состоится завтра,

24 июня, в Чувашской государственной филармонии.