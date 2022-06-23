Чувашия встречает День Республики

В культурную программу празднования включен целый ряд ярких мероприятий.

I Всероссийская детская фольклориада проходит 23-27 июня. В ней примут участие творческие коллективы из 76 регионов Российской Федерации с общим числом участников 1100 человек, в том числе 200 человек – из Чувашской Республики. Торжественное открытие фольклориады состоится 24 июня на Красной площади, закрытие – 26 июня в Чувашской государственной филармонии.

ХХХ Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» официально откроется 23 июня на Красной площади в 19.00 часов. В нем принимают участие коллективы из 10 регионов России. От Чувашии примут участие 4 коллектива самодеятельного народного творчества. А 24 июня с 10.00 до 15.00 часов участники фестиваля выступят в 5 районах республики. Гала-концерт в 21.30 час.

ХХ Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» проходит 23-24 июня под девизом «Россыпь народных умельцев». Местом проведения конкурса выбран сквер у Чувашского драмтеатра. Официальное открытие конкурса состоялось 23 июня в 10.00 часов. Вручение приза Главы Чувашской Республики победителю состоится 24 июня в рамках торжественного мероприятия на Красной площади.

В конкурсе принимают участие более 50 мастеров из 25 регионов. Из Чувашской Республики — более 10 мастеров.

Х Всечувашский праздник Акатуй пройдет 24 июня в Чебоксарах, в этнокомплексе «Амазония». В празднике будут участвовать чувашские народные, эстрадно-фольклорные коллективы из разных регионов России. Всего ожидается 18 коллективов. Торжественное открытие праздника запланировано на 12.00 часов. Традиционно на Акатуе будут работать этноподворья районов и городов республики.

Республиканский конкурс «Я – женщина» состоится в республике 2-й раз. Его итоги будут подведены 24 июня в Чувашской государственной филармонии.