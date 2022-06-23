Увлекательная поездка в Дивеево

В минувший вторник паломническая группа шумерлинцев выехала в Дивеево — в четвертый удел Божьей Матери на Земле после Иверии, Афона и Киева. Возможно, в этом и кроется особая

притягательность этого места.

Одни едут сюда помолиться, исцелиться. другие считают Дивеево местом силы, приезжают за исполнением желаний, которые, говорят, здесь будут услышаны.



Особенное место в Дивееве – Святая канавка. В 1823 году батюшке Серафиму было явление Божией Матери. Богородица указала ему место, где надо устроить обитель, и велела обнести его канавкой и валом. Канавка представляет собой семиугольник длиной 777 метров по периметру. Святую канавку проходят не торопясь, читая молитву Пресвятой Богородице 150 раз.



Паломники прошлись по канавке, поклонились мощам преподобного Серафима Саровского и других дивеевских святых, окунулись в источниках, набрались сил духовных и телесных.

Марина Ветликова.