Парк культуры и отдыха города в связи с масштабной реконструкцией с 27 июня закрыт для посещения

Уважаемые шумерлинцы и гости города! С 27 июня городской парк закрыт для посещения. Такое решение принято ввиду проведения масштабных работ по благоустройству городского парка, реконструкции кровли бывшего кинотеатра «Дружба», увеличения количества строительной техники, в связи с чем невозможно организовать необходимые меры безопасности.

В связи с производственной необходимостью деятельность парка в части предоставления услуг — работа стационарных и передвижных аттракционов — осуществляться не будет.

Соответствующие предупреждающие знаки будут установлены в ближайшее время.

24 июня будет открыта танцевальная площадка для проведения праздничного концерта, посвященного Дню Республики, и молодежной дискотеки для выпускников с принятием мер, направленных на безопасность проведения мероприятий.

Согласно контракта, завершение работ по благоустройству парка — 31 октября 2022 года.

Источник: gshum.cap.ru