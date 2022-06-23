День Республики. Афиша спортивных событий на 24-26 июня

В предстоящие праздничные выходные дни любителей спорта как всегда ждёт насыщенная программа.

Украшением празднования Дня Республики станут состязания по национальной борьбе керешу.

24 июня местом встречи сильнейших борцов на поясах станут сразу две площадки — этнокомлекс «Амазония» столицы Чувашии и стадион «Юность» г. Козловка.

В Чебоксарах церемония открытия состоится в 12:00, начало соревнований – в 12:15. Начало соревнований в Козловке – в 10:00.

В этот же день на базе споркомплекса «Спартак» в Чебоксарах пройдет Республиканский фестиваль «Спортивная семья» на призы Главы Чувашской Республики.

В стартах примут участие семейные команды в составе трех человек (папа, мама и ребенок). В программе фестиваля — легкоатлетическая и комбинированная эстафета, дартс и плавание.

Церемония открытия состоится в 11:00, начало соревнований – в 11:30.

В День республики на Центральном пляже г. Чебоксары пройдет чемпионат Чувашии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд в формате 2×2.

Начало соревнований – в 10:00.

В течение двух дней, 24-25 июня, на базе Спортивной школы им. В.С. Соколова пройдет Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта народов Поволжья.

В программе фестиваля – состязания по армрестлингу, мас-рестлингу, пауэрлифтингу, гиревому спорту, шашкам, кроссфиту, учкуру (казачье единоборство) и керешу. Кроме того, в рамках Фестиваля состоится проведение турниров и показательных выступлений спортсменов.

Начало соревнований ежедневно в 10:00. Церемония открытия намечена на 25 июня в 12:00.

В те же дни в столице Чувашии завершится финал летней XI Cпартакиады учащихся России по спортивной гимнастике.

Выступления порядка 200 спортсменов из 46 регионов страны проходят на базе мужского и женского отделений республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 6.

В программе стартов – выступления спортивных гимнастов в личном зачете в отдельных видах, а также в многоборье в личном и командном зачетах. Состязаются они по программе 1 спортивного разряда в двух возрастных группах – среди юношей 12-13 лет и девушек 11-12 лет.

Начало соревнований 24 июня – в 10:20, 25 июня – в 10:00.

25 июня в Чувашии пройдёт очередной День здоровья и спорта.

В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадкок, тренажерных и фитнес-залов, катков. Подробнее с услугами, программой проведения Дня здоровья и спорта, а также предварительно записаться можно на сайтах соответствующих спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Предварительная программа проведения Дня здоровья и спорта в подведомственных Минспорта Чувашии спортивных учреждениях: https://sport.cap.ru/news/2022/06/23/25-iyunya-v-chuvashii-sostoitsya-denj-zdorovjya-i

В субботу на базе Детско-юношеской спортивной школы «Асамат» г. Цивильск будут разыграны награды Фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций Чувашии.

В стартах примут участие порядка 100 школьников от 11 до 15 лет со всей республики.

Церемония открытия состоится в 11:00, начало соревнований – в 11:30.

25 и 26 июня на трассе «Чиршкассы» Чебоксарского района пройдут чемпионаты и первенства Чувашии по автомобильному спорту в двух дисциплинах.

В субботу будут определены победители и призеры в кроссе, а в воскресенье – в ралли-спринте.

Начало стартов ежедневно в 10:30.

26 июня на стадионе «Олимпийский» состоится открытое первенство Чувашии по лёгкой атлетике среди ветеранов.

В этот день медали соревнований буду разыграны в 11 возрастных группах в беге от 100 до 10000 м, ходьбе на 3000 м, прыжках в длину и высоту.

Начало соревнований – в 8:00. Торжественное открытие состоится в 10:15.

Источник: cap.ru.