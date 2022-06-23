В Шумерле в основание монумента защитникам Отечества заложили капсулу с землей Брестской крепости

Капсулу со священной землей Брестской крепости торжественно заложили в День памяти и скорби, в основание памятника защитнику Отечества, установленного на площадке перед военкоматом. Символическую горсть земли доставил ветеран Брестского пограничного отряда, председатель Шумерлинской организации ветеранов пограничной службы (в составе республиканской общественной организации «Пограничное братство») Виталий Озяков.

На церемонию закладки капсулы собрались официальные лица – глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев, руководство Шумерлинского муниципального округа, депутаты городского Собрания, члены «Пограничного братства», военный комиссар военного комиссариата г.Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, скульптор и автор памятника Николай Кондрашкин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары протоиерей отец Алексей. Почетные гости поблагодарили пограничное братство за инициативу закладки капсулы, как дань уважения бессмертным подвигам, совершенных защитниками Брестской крепости-героя в июне 1941 года, против немецко-фашистских захватчиков.

Торжественно внесенная капсула со священной землей Брестской крепости-героя заложена членами «пограничного братства».

Источник: gshum.cap.ru







