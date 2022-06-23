Вспомнили далёкое прошлое

Проникновенно и трогательно прошел траурный митинг в День памяти и скорби в сквере Победы с участием руководства города, депутатов городского Собрания, ветеранов труда, детей войны, юнармейцев, воспитанников образовательных учреждений, жители города.

Никого из присутствовавших не оставили равнодушными вынесенное Знамя Победы, прочтенные поэтом Михаилом Колчиным стихи, хореографические композиции в исполнении танцевальной студии «Птица Феникс».



Собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы и венки к Вечному огню и к подножию обелиска. Ведь это так важно, чтобы традиции и память сохранялись!

Вероника Федулова, заведующая детским садом № 16 «Рябинушка»:

Организованная работа по патриотическому воспитанию в детском саду способствует правильному развитию маленького человечка. В «Рябинушке» мы уделяем большое внимание воспитанию в детях чувства гордости за нашу историю, уверенности в том, что Россия – это великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.

Приобщение детей к прошлому нашей Родины помогает им стать гражданами, патриотами своей страны. В воспитании патриотических чувств огромное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи — прадедушек, прабабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах — мы стараемся привить детям такие важные понятия, как долг перед Родиной, любовь к Отечеству, трудовой подвиг.

Наши воспитанники принимают участие в социальных проектах, акциях, посвященных Великой Отечественной войне, посещают тематические экскурсии, встречаются с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны.

Ольга Дмитриева.







