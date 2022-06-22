Вчера в 21 июня 2022 года 22:15 в рамках акции «Завтра была война» сотрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России "Шумерлинский " была проведена минута молчания. Все экипажи остановились, включили проблесковые маячки и почтили память погибших в ВОВ.
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