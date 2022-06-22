Шумерлинцы присоединились к акциям «Свеча памяти» и «Венок памяти»

22 июня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. В этот летний день 81 год назад жизнь миллионов жителей Советского Союза разделилась на до и после – по всем городам разнеслось тревожное сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на СССР. Началась Великая Отечественная война – 1418 дней, полных трагедий, героизма и мужества.

В память об этом скорбном событии, о жертвах той кровопролитной войны на рассвете 22 июня россияне и граждане бывших союзных республик зажигают свечи и опускают на воду венки памяти.

Такая традиция несколько лет назад была заведена с подачи Центра детского творчества и в Шумерле. Вот и в минувшую среду юнармейцы, члены молодежного парламента города, женсовета, сотрудники МЧС стали участниками акции «Венок памяти», прошедшей на реке Суре около понтонного моста.

Е. Голованова, директор ЦДТ.