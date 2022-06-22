Площадь Речнова: по следам благоустройства

Мало построить, необходимо и качественно обслуживать. Глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев провел инспекцию эксплуатации площади Речнова.

«Деформированную брусчатку и проваленную крышку люка отремонтирует подрядная организация в рамках гарантийных обязательств», — пояснила профильный зам Альбина Ксенофонтова.

Руководителю МУП «Чистая вода» поручено установить по нормативу люк с подлючником на газоне.

Не осталась без внимания и территория, прилегающая к ДК «Восход». МУП «БТИ» подготовлено поручение по ремонту образовавшегося в основании дорожного полотна провала сзади здания. Отделу строительства поручено составить смету по обустройству междворового проезда. Пандус и стоянка с торцов здания так же взяты в разработку.

В ходе общения с жителями дома №6 по ул. Заводская обсудили возможность перекрытия проезда, т.к., по заявлению жильцов, сквозной выезд представляет опасность для юных шумерлинцев, которые катаются здесь на велосипедах, роликах и т.д.

Однако, на это нужно получить согласование с ГИБДД, да и изучить противопожарные нормативы для такого рода зданий.

Источник: gshum.cap.ru.