Игорь Комаров встретился с победителями «Театрального Приволжья»

21 июня во время рабочей поездки в Саратовскую область полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и временно исполняющий обязанности Главы региона Роман Бусаргин встретились с юными актерами театра-студии «Театралика», ставшими победителями фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший детский спектакль».



Актеры поделились с гостями впечатлениями от участия в Фестивале: в первом сезоне они заняли второе место, а в этом году взяли главный приз в своей возрастной группе. Игорь Комаров отметил, что постановка «Чёрная курица, или Подземные жители» произвела глубокое впечатление на экспертов, зрителей и на него лично.



В этом году коллектив театра-студии «Театралика» стал победителем еще в трех номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль». Также коллектив представил свою постановку на Окружном спортивно-туристском лагере «Туриада» в Хвалынске и был почетным гостем Всероссийского проекта «Школьная классика», в Псковской области.



По словам руководителя студии Анжелики Лозановски, в этом году конкурс был очень сильным. Она предложила предоставить участникам возможность встречаться на мероприятиях в очном формате, в том числе и для обмена опытом. Игорь Комаров поддержал идею ребят выступить перед семьями военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

Полпред Президента отметил, что фестиваль «Театральное Приволжье» стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа. «Когда мы его запускали в 2019 году, в Год театра, хотели придать новый импульс интереса к театру, поддержать непрофессиональные коллективы, объединить жителей нашего округа. И спустя три года можно с уверенностью сказать, что интерес к театральному искусству и театру в нашем округе растет», – подчеркнул Игорь Комаров.