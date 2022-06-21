90-летие первой аптеки города Шумерли

Изучая историю Шумерли в интернете, мне захотелось написать о нашей аптеке. Самой первой, деревянной (так знают и называют её шумерлинцы), старой аптеке нашего города. Именно она первой проложила дорогу лекарственному обеспечению населения г. Шумерли и Шумерлинского района.

Шумерлинская аптека № 25 была открыта на базе аптекарского магазина 21 июня 1932 г. Аптекарский магазин был организован для обслуживания врачебной амбулатории, открытой для железнодорожников ст. Шумерля.



Первым заведующим аптекой был помощник провизора Афанасьев Н.А. Заведующими аптекой работали Карташова А.И. (1933 г.), Михалев Н.И. (1935—1937 гг.), Гуревич Л.Р. (1937—1942 гг.), Ильдураев Н.Н. (1941—1951 гг.). Конечно, я их не знаю. Моими наставниками были Лукьянов Ю.В. (1967—1994 гг. управления) и Альштут В.А. (1994—2016 гг.). Эти руководители внесли большой вклад в развитие лекарственного обеспечения города и района.



До ноября 2016 г. аптека была производственная. Изготавливали стерильные растворы, порошки, мази, глазные капли и т.д. не только для населения, но и для больниц нашего города: Шумерлинской городской больницы, кожвендиспансера, наркологического диспансера, детской городской больницы. Работали фармацевты Яковлева Д.В., Кулагина Л.В., Якунина М.Н., Орешникова В.А., Васильева З.С., фасовщица Мартынова Н.И. и, конечно, любая приготовленная лекарственная форма была под контролем грамотного аналитика Липатовой Г.Ю. Долгое время работали заместителями Харитончук Л.А. и Соколова Л.К. Работа аптеки была под контролем бухгалтеров Курналеевой Н.В. и Пушкаревой Н.А. (работает 45 лет на одном месте и по сей день!). Эти люди кропотливым трудом формировали благоприятное мнение об аптеке, это их руками готовились лекарства, аккуратными рядами выкладывались упаковки и выставлялись флаконы. К сожалению, многие уже ушли из жизни, но мы их помним и гордимся ими.



На протяжении многих лет аптеку преобразовывали в разные предприятия. Сейчас это филиал ГУП Чувашской Республики «Фармация» Минздрава Чувашии «Аптека № 25 г. Шумерля». Обслуживает 4 аптеки и 2 аптечных пункта. Хочу отметить, что филиал занимается не только розничной продажей медикаментов, но и лекарственным обеспечением льготных категорий граждан г. Шумерли и Шумерлинского района. Работают квалифицированные профессионалы своего дела, с высшим и средним образованием. На лице у них всегда улыбка и ясный взгляд, потому что они любят свою профессию. Наверное, поэтому каждый посетитель аптеки словно своему личному врачу рассказывает обо всех своих недугах и проблемах. Зам. директора Прокопьева И.В. и провизор Денисова М.В. дают советы, обслуживают и провожают своих покупателей со словами: «Будьте здоровы!». Ибо здоровье – самое дорогое, что может пожелать один человек другому.



Сколько специалистов за эти годы проработало в аптеке! Многие, как и я (35 лет в одной аптеке), пришли со студенческой скамьи. Здесь они получили ту рабочую закалку, которая так необходима в нашей профессии.



Есть у 25-ой аптеки свой аптекарский огород — всегда ухоженный, опекаемый и любимый кусочек бухгалтера Спириной Т.В. Она умеет не только выполнять бухгалтерскую работу, но и создавать «зеленый рай» на прилегающей территории. Есть у аптеки праздники и любимые традиции, которые свято сохраняются, к которым здесь относятся с душой и трепетно.



Идут годы, сменяются поколения, но визитной карточкой аптеки № 25 по-прежнему остаются внимательное и доброжелательное отношение к людям, желание и умение выслушать и помочь тем, кто имеет проблемы со здоровьем, и тем, кто заботится о его сохранении.

С юбилеем тебя, наша старая, деревянная аптека г. Шумерли!



Н. Георгиева, директор филиала «Аптека № 25 г. Шумерля».