21 июня зажги свою «Свечу Памяти»

Каждый год 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби. И уже стала традицией акция «Свеча памяти»: по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.



В Чебоксарах всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет у Монумента Славы 21 июня. В мероприятии примут участие более 400 активистов, сообщает администрация г. Чебоксары. Общий сбор состоится на площади у ДК им. П.П. Хузангая с построением в колонну в 20:30. Также акция «Свеча памяти» пройдет сегодня в 22.30 в Козловском районе.



Любой желающий с 15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции «Свеча памяти» и «зажечь» на сайте деньпамяти.рф виртуальную свечу. Организатор акции — благотворительный фонд «Память поколений» за общее количество зажженных свечей на сайте выделит средства на оказание медицинской помощи ныне живущим ветеранам. В Чувашии на сегодняшний день проживает 140 ветеранов Великой Отечественной войны.

Справочно:

Фонд «Память поколений» оказывает медицинскую помощь ветеранам ВОВ и других боевых действий. Фонд начал свою деятельность 22 июня 2015 года и за это время оказал помощь почти 17 000 ветеранам по всей стране на сумму порядка 2,2 миллиарда рублей на проведение операций, курсов реабилитации, приобретение современных протезов и слуховых аппаратов, дорогостоящих колясок и комплектов медикаментов.