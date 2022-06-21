По многочисленным просьбам россиян до 1 июля «Союзмультфильм» продлил конкурс «Ты — мультгерой». Любой желающий может принять в нём участие.

По правилам флешмоба нужно сфотографироваться или снять видео в образе мультероя, разместить работу на своей странице в ВК с хештегом #я_в_Союзмультфильме, а также отметить в посте сообщество «Союзмультфильм» (vk.com/soyuzmultfilm).

Каждый участник может опубликовать неограниченное число конкурсных постов. Победитель получит поездку в Москву на «Союзмультфильм». Ему проведут экскурсию по киностудии и покажут, как создаются анимационные фильмы. Кроме того, десять лучших образов попадут на страницы нового журнала «Союзмультфильм».

Конкурс «Ты-мультгерой» пользуется интересом среди детей из Чувашии. Сестры Дарья и Мария Корниловы стали активными ее участницами. Мама девочек отмечает, что детям с раннего возраста нужно прививать любовь к добрым мультфильмам.

«Мои девочки очень любят смотреть мультфильмы. Сейчас много современных мультгероев. Во времена моего детства анимационные фильмы киностудии «Союзмультфильм» были самые лучшие, самые добрые и самые душевные. И я очень хочу, чтобы мои дочери лучше узнали мультгероев легендарной киностудии. Поэтому, узнав о конкурсе, я с удовольствием решила принять в нем участие вместе со своими девочками, так как совместная подготовка к конкурсу объединяет детей и родителей. Дарья стала «Красной шапочкой», «Царевной-лягушкой», а также лисицей. Мария – котом Матроскиным, «Красной шапочкой», черной кошкой из мультфильма «Котенок по имени Гав», а также мои дочери примерили и другие образы. Мы надеемся победить», — поделилась Евгения Корнилова», — поделилась Евгения Корнилова.

Напомним, конкурс приурочен к 86-летию киностудии «Союзмультфильм» и проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Подробнее о конкурсе читайте по ссылке: https://vk.com/soyuzmultfilm?w=wall-73154028_90795.





