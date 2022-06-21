Информполитика переизобретает себя в условиях «культуры отмены»

«Во время «культуры отмены» медиасреда перестает быть площадкой для рациональной медиакоммункации и становится рупором фейков», – этим тезисом заместитель генерального директора АО «Газпром-медиа» Юлия Голубева обозначила проблематику пленарной сессии «Культура отмены: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли. Информационная политика стран в эпоху постправды», прошедшей в рамках финального дня ПМЭФ-2022.

Медиасреда сегодняшнего дня, сформированная глобальными кризисами, требует переформатирования – власть больше не может позволить себе не идти на цифровой диалог со своими гражданами. Первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов рассказал, что в условиях беспрецедентной отмены «русской культуры» необходимо доносить объективную информацию до наших соотечественников по всему миру. «Государство, не просто должно иметь право присутствовать в социальных сетях, а с точки зрения сегодняшних вызовов, государство обязано быть активным в интернете на всех уровнях с точки зрения и закона, и духа времени», – добавил он.

Для этого на ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Россотрудничеством и АНО «Диалог Регионы», благодаря которому 97 Русских домов в 80 странах мира подключат к информированию всего русскоговорящего сообщества об общественно-значимых процессах: «У России есть огромный шанс отстоять свою повестку в социальных сетях. Мы можем эффективно противостоять «культуре отмены», если аккумулируем свои инфоресурсы и обратимся к аудитории других стран на базе нашей инфраструктуры», – подчеркнул Ленар Файзутдинов.

Отменить коммуникацию власти и общества, а также саму русскую культуру не получится, уверен ведущий телеканала RT Питер Лавелль: «Это сравни ампутации одной из конечностей, если вы пытаетесь отменить культуру России. Сегодняшние попытки «отмены» – это часть идеологии, которую регулируют элиты, но их нарратив абсолютно не контекстуализирован».

В условиях таких абсурдных попыток нашим СМИ нет никакого смысла менять редакционную политику, считает первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Сергей Кочетков: «Сейчас инфопоток настолько манипулируется, туда «вбрасывается» столько информации, что даже политики и журналисты теряются в этом потоке. Наша задача как качественной прессы – задумываться, выдерживать паузу и затем уже отвечать».

Сложнее с точки зрения коммуникаций противостоять языку постправды, для которого важнее не факты, а их эмоциональная интерпретация, из-за чего транслирование фейков становится обыденной частью информповестки. «В марте, когда пошла эмоциональная волна – крайне важно было транслировать уверенность и определенность, чтобы снять эмоциональное напряжение общества. Тогда мы совместно с «Нацприоритетами» запустили Объясняем.РФ, чтобы дать четкое понимание, как на самом деле все устроено и работает, ответить на все актуальные вопросы, особенно в моменты кризисов», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог» Ленар Файзутдинов. Он добавил, что «Диалог» запустил еще один инструмент противодействия распространению фейков – первый в России фактчекинговый сервис «Лапша» с функицей отправки пользователем информации на верификацию: «Там мы собираем фейки, анализируем их, собранная нами группа фактчекеров их разоблачает. Таким образом, мы выступаем одним из ключевых операторов работы с недостоверной информацией».

Победой на этом поле «коммуникационного сражения» станет для нашего общества волевое решение не отменять то, что отменяют другие, – об этом рассказал писатель и сценарист Александр Цыпкин: «Нам нет необходимости импортозамещать все, что производится за рубежом. И нам ни в коем случае не нужно проявлять ту же агрессию, которая транслируется в соцсетях. Мы должны формировать среду, в которой верховенствует закон, а не отмена культуры».

Справка

«Диалог» – центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом. Основные направления деятельности «Диалога»: сеть из 84 Центров управления регионами, цифровизация обратной связи, медиааналитика и онлайн-социология, антикризисные коммуникации, разработка IT-продуктов, проведение информационных кампаний, образовательные программы в сфере госdigital.

Источник фото: Пресс-служба Газпром-медиа.