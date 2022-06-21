Из районов – в округа: в Шумерлинском муниципальном округе обсудили практику перехода на новую систему административного деления

Сегодня Торханский культурно-оздоровительный центр им. В Ярды Шумерлинского муниципального округа стал республиканской площадкой обсуждения практики реализации муниципальной реформы по преобразованию районов Чувашии в муниципальные округа.

В работе выездного заседания Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по государственному строительству и местному самоуправлению приняли участие полномочный представитель Главы Чувашской Республики в Государственном Совете Чувашии, руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, сотрудники Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, начальники отделов министерств и ведомств, главы администраций городов и районов республики, начальники территориальных отделов Шумерлинского муниципального округа.



С основным докладом о практике реализации муниципальной реформы по преобразованию Шумерлинского и Красноармейского муниципальных районов в муниципальные округа выступил начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики Сергей Тарасов, заостривший внимание на основных моментах преобразования.



Своим опытом с главами муниципалитетов республики, которым предстоит процесс перехода в новый статус со следующего года, поделились главы Шумерлинского и Красноармейского муниципальных округов Лев Рафинов и Борис Клементьев, констатировавшие, что в новом статусе, прежде всего, повысилась возможность принятия конструктивных финансовых решений.







