Горожан волнует состояние детских площадок

На минувшей неделе тема благоустройства и уборки вышла на вторую строчку рейтинга обращений граждан. В соцсетях и через портал «Госуслуги. Решаем вместе» сотрудники ЦУР Чувашии зафиксировали 171 вопрос по этой тематике.

Нередко люди просили навести порядок на детских площадках. Такие сигналы сотрудники Центра управления регионом отрабатывали совместно с местными администрациями и управляющими кампаниями. Например, благодаря сообщению неравнодушного жителя города Чебоксары от скопившегося мусора убрали детскую площадку по проспекту Мира, 98.

Также в столице около дома № 7 по улице Правая набережная Сугутки местная жительница попросила обезопасить двор. Она рассказала в соцсетях о том, из грунта торчат плохо заметные куски бетонных блоков, которые могут травмировать детей. В подтверждении своих слов горожанка приложила фото опасного участка.

ЦУР Чувашии передал информацию в администрацию столицы, рабочая бригада УК «Волна» оперативно выехала на место инцидента. Куски бетона были демонтированы, территория благоустроена.