Социология ЦУР: жители Чувашии оценили состояние дорог

С начала года обращения граждан по дорожной тематике возглавляют ТОП. Специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали через портал Госуслуг 1 726 обращений, в социальных сетях – 3 343.

По инициативе Минтранса Чувашии социологи ЦУР провели исследование и выяснили, как в целом жители республики оценивают состояние дорог.

По результатам опроса треть опрошенных считают, что реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» положительно повлияла на состояние дорог в Чувашской Республике. 47% опрошенных хотели бы получать дополнительную информацию о реализации нацпроекта.

Улучшения качества дорог не заметил каждый второй участник опроса. При этом, 17% опрошенных отметили замену дорожного покрытия, 12% – благоустройство, 11% – оборудование тротуаров для удобства пешеходов.

По мнению 31% респондентов в обновлении нуждаются дороги районов, сел и поселков.

Среди основных причин недовольства жителей региона – плохое дорожное покрытие, пробки на дорогах в часы пик, плохая уборка дорог, небезопасная ситуация на дорогах, необорудованные для пешеходов дороги, низкое качество разметки.

Респонденты также высказались о ремонте дорог. Значительная их часть заявила, что готова терпеть неудобства, связанные с проведением ремонта, 68% сказали, что не устраивает время проведения ремонтных работ, 60% – информирование населения, 58% – организация объездных путей.

По итогам прошлого года в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано порядка 117 километров дорог, построено 10 километров линий электроосвещения. Это 65 объектов при первоначальном плановом в начале года — 49 объектов. Ощутимое влияние нацпроект оказывает на местную дорожную сеть Чебоксарской агломерации, сообщает профильное ведомство.

«При поддержке регионального Правительства в 2022 году размер дорожного фонда Чувашии с планируемых на начало года 5,5 млрд. рублей увеличился на 2,4 млрд рублей и достиг 7,9 млрд рублей. В текущем году планируется отремонтировать 530 км автодорог и построить 18 км новых дорог. В этом году приступили к реализации проекта по ликвидации грунтовых разрывов. Начинаем строительство автодороги, соединяющей Мариинско-Посадский и Козловский районы. Данные социологии ЦУР будут использоваться при планировании или при выборе мест первоочередного ремонта», — добавил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Отметим, опрос проходил с 2 по 5 июня методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных соцсетей в Чувашии. В исследовании приняли участие 632 человека.