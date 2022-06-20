Сила слова – как поддержать защитников Донбасса

Теперь отправить добрые слова поддержки военнослужащим, принимающим участие в спецоперации, может любой желающий.

Реализация проектов Народного фронта «Все для победы» (сбор средств и вещей для бойцов ЛДНР) и «Zа нами правда» (создание и распространение визуального контента, посвящённого действиям российских военнослужащих) показала, насколько велико желание россиян поддержать тех, кто сражается с нацизмом на Украине, и насколько эта поддержка необходима для самих защитников.

«То, что нужно нашим бойцам на передовой, физическая составляющая, – это очень важно, но я глубоко убежден, что им особенно важна наша моральная поддержка», – заявил на представлении проекта «Все для победы» народный артист России Дмитрий Певцов.

С 20 июня любой желающий в удобной и простой форме может оставить для российских военнослужащих свои слова поддержки.

Так, через порталы «Все для победы» (https://pobeda.onf.ru/) и «Zа нами правда» (https://zanamipravda.ru/) в специальном разделе «Слова поддержки бойцам» можно написать текстовое сообщение.

А в пабликах проекта «Zа нами правда» в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/za.nami.pravda) и Одноклассники (https://ok.ru/zanamipravda) можно оставить защитникам свое аудиосообщение.

Народный фронт передаст все текстовые и аудио послания от жителей России офицерам и солдатам, которые сражаются с националистами. Ваша поддержка обязательно сделает их сильнее и приблизит нашу общую Победу!

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Виктория Шакирова, заместитель руководителя пресс-службы Народного фронта, v.shakirova@onf.ru, +7(905)763-88-66

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером Движения является Владимир Путин. Главные задачи Народного фронта – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба Народного фронта.