Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Спасский кафедральный собор в Пензе

19 июня состоялся визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Пензенскую область.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин освящения Спасского кафедрального собора и Божественную литургию в новоосвященном храме. На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, представители духовенства и прихожане.

После совершения чина освящения Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к руководству Пензенской области и православным верующим, отметил важность восстановления и открытия нового храма: «Мне много приходится освящать храмов, но это один из выдающихся – по размерам, убранству и по месту расположения. Всё свидетельствует о том, что были предприняты большие усилия и светскими властями, и Владыкой, и нашими жертвователями, которые вкладывали средства. Как результат – замечательный памятник духовной жизни людей, памятник нашей эпохи».

В дар новоосвященному храму Глава Русской Православной Церкви передал Икону Николая Чудотворца.

В этот же день Игорь Комаров принял участие во встрече со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, с Губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.

В разговоре с Патриархом Кириллом полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что визит Патриарха для каждого региона Приволжского федерального округа – всегда значимое событие: «Особенно здесь, на Пензенской земле Вас действительно очень ждали. И приятно, что в округе наступает череда позитивных событий, которые свидетельствуют о высоком уровне соработничества – Русской Православной Церкви, органов власти и всех жителей Приволжского федерального округа».

Справочно:

Спасский кафедральный собор был архитектурным украшением города и своеобразной «картинной галереей», настенная живопись которой представляла посетителям всю библейскую историю Ветхого и Нового Заветов. Собор расписан в 1850—1851 годах руководителем Саранской школы живописи Кузьмой Макаровым и его учениками.

Храм в разное время посещали: великий князь Михаил Павлович (1817), Александр I (1824), император Николай I (1836), великий князь Александр Николаевич (будущий император Александр II, 1837), император Николай II и великий князь Михаил Александрович (1904). В соборе находилась чудотворная Казанская икона Божией Матери, которая, согласно преданию, спасла Пензу от набега кочевников во время Большого кубанского погрома (1717 год).

После революции 1917 года собор был закрыт, в 1924 году передан архивному бюро, а в 1934 году взорван.

Строительные работы по восстановлению Спасского собора начались в 2010 году при епископе Пензенском и Кузнецком Вениамине. Новый храм больше прежнего, его общая площадь – более 6092 кв. м, в нем смогут разместиться до пяти тысяч прихожан. Спасский кафедральный собор сложен из 2 млн 200 тыс. кирпичей. Высота помещения под центральным куполом 40 м, а высота колокольни со шпилем и крестом – 82,5 м.

12 июня 2022 года состоялось торжественное перенесение чудотворной Казанской-Пензенской иконы Божией Матери из Митрофановского храма в Спасский кафедральный собор на постоянное место пребывания.







